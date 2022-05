Ruediger si trasferisce dal Chelsea al Real Madrid

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il tedesco Antonioè un nuovo calciatore del. L'ex romanista, come pubblica oggi Marca in prima pagina, sidalal club 'blancos'. Il difensore era in scadenza ...

