Royal Family, la situazione è drammatica: per loro non c’è più nulla da fare | Terremoto a Buckingham Palace (Di mercoledì 11 maggio 2022) La regina Elisabetta II ha deciso di tenere fuori dal balcone di Buckingham Palace non solo Meghan e Harry, ma anche il principe Andrea. Harry e Meghan non saranno presenti sul balcone di Buckingham Palace durante i festeggiamenti del Giubileo di platino, l’evento che celebra i 70 anni sul trono della regina Elisabetta II. E’ stata proprio la sovrana a comunicare i nomi di coloro che saranno presenti sul balcone del celebre palazzo reale per il saluto tradizionale. Harry e Meghan sono stati esclusi assieme al principe Andrea (ormai praticamente fatto fuori dalla Firm dopo i noti scandali che l’hanno travolto) perché “not working Royals”, ovvero figure che non svolgono compiti per la Famiglia Reale. Non mancheranno, invece, l’intera famiglia Cambridge (William, Kate ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 11 maggio 2022) La regina Elisabetta II ha deciso di tenere fuori dal balcone dinon solo Meghan e Harry, ma anche il principe Andrea. Harry e Meghan non saranno presenti sul balcone didurante i festeggiamenti del Giubileo di platino, l’evento che celebra i 70 anni sul trono della regina Elisabetta II. E’ stata proprio la sovrana a comunicare i nomi di coche saranno presenti sul balcone del celebre palazzo reale per il saluto tradizionale. Harry e Meghan sono stati esclusi assieme al principe Andrea (ormai praticamente fatto fuori dalla Firm dopo i noti scandali che l’hanno travolto) perché “not workings”, ovvero figure che non svolgono compiti per la Famiglia Reale. Non mancheranno, invece, l’intera famiglia Cambridge (William, Kate ...

Advertising

boomakemestrong : RT @barumiliano: La Queen e le Princess perse di Barù e Barù perso per la royal family. Poi ci sono io perso per tutti loro. #jeru - _acciohappiness : RT @barumiliano: La Queen e le Princess perse di Barù e Barù perso per la royal family. Poi ci sono io perso per tutti loro. #jeru - trupponoemi02 : RT @barumiliano: La Queen e le Princess perse di Barù e Barù perso per la royal family. Poi ci sono io perso per tutti loro. #jeru - j_doppia : RT @barumiliano: La Queen e le Princess perse di Barù e Barù perso per la royal family. Poi ci sono io perso per tutti loro. #jeru - coldplaysgirl_ : RT @barumiliano: La Queen e le Princess perse di Barù e Barù perso per la royal family. Poi ci sono io perso per tutti loro. #jeru -