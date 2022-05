(Di mercoledì 11 maggio 2022) PESARO - Largo Tre Martiri e svincolo tra via Milano e la Statale , 'per l'avvio del nuovo anno scolastico'. Sono iniziati lunedì i lavori per rendere definitiva la rotatoria di ...

Advertising

corriereadriatico.it

PESARO - Largo Tre Martiri e svincolo tra via Milano e la Statale , 'definitive per l'avvio del nuovo anno scolastico'. Sono iniziati lunedì i lavori per rendere definitiva la rotatoria di Largo Tre Martiri. 'L'impresa ha 90 giorni di tempo per completare l'... Rotatorie fisse per la riapertura delle scuole: ecco quelle che diventano definitive PESARO - Largo Tre Martiri e svincolo tra via Milano e la Statale, «rotatorie definitive per l’avvio del nuovo anno scolastico». Sono iniziati lunedì i lavori ...I due passeggeri soo fuggiti a piedi, ma uno di loro è stato raggiunto e bloccato con il supporto dell’equipaggio della pattuglia della Stazione di Monselice: si tratta di O.M., 28enne marocchino ...