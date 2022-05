(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unico nella sua Sfumatura il, nato da una visione memorabile dello stilistaGravani, segna lae cavalca i decenni fino ai giorni nostri. Una tonalità diche ha vestito una moltitudine di donne, battezzate nell’anno di apertura dell’atelier ” le Dee del“. Uniconico che rappresenta per lo stilista un’inno alla figura femminile. Quando nasce ilNon èfuoco, non è carminio, non è vino, ma un’insieme di sfumature infinite diche formano questa tonalità che ha contribuito alla fortuna di uno tra i più grandi stilisti contemporanei. Il ...

Advertising

tg2rai : Domani Valentino compie 90 anni. Leggenda della moda italiana, ha vestito attrici e principesse. Abiti esclusivi, l… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Buon compleanno Mr. Garavani! I 90 anni di Valentino, lo stilista dell’eleganza femminile in rosso https:/… - paolopicone70 : #BreakingNews Buon compleanno Mr. Garavani! I 90 anni di Valentino, lo stilista dell’eleganza femminile in rosso - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: “Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di ser… - Rc95_inv : “Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattu… -

Metropolitan Magazine

Outfit con abito fucsia Altro colore che non passa inosservato e cheha eletto come ... Se il fucsia è in una nuance più scura, potete "osare" scegliendo un rossettofuoco o ton sur ton: ...... creando l'inconfondibile "". Ha detto addio alla moda nel 2007, dopo una festa lunga tre giorni per il 45° anniversario della maison a cui parteciparono divi di Hollywood, capi di ... Rosso Valentino, storia di un colore che ha cambiato il mondo della moda Talento, lavoro, e fortuna. Perché in una carriera di successo la fortuna non può mai mancare. E quella di Clemente Ludovico Garavani, alias Valentino, è sicuramente una carriera segnata da un success ...Valentino l’uomo che ha un colore tutto suo, se dici rosso dici Valentino! Quest’uomo, uno dei più grandi stilisti al mondo sta per festeggiare i suoi primi 90 anni in una location romana, ...