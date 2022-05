(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora in dubbio il futuro di, tra il passaggio allao la prospettiva di uncon la nuova proprietà delLasogna Alessio, così come il difensore sogna di vestire la maglia della squadra biancoceleste. La distanza tra le parti, però, è ancora tanta con Lotito che è arrivato a offrire 2,2 milioni più bonus mentre il calciatore ne chiede 3,3. E nonostante la voglia di trasferirsi alla, alla fine, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe restare anche alche con la nuova proprietà potrebbe offrirgli unpiù ricco. Occhio, però, ai rumors su Juventus e Barcellona interessate al difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Romagnoli tra Lazio e rinnovo con il Milan: il punto - Tucoramires1 : @NandoPiscopo1 @massimilianodu @GiovaB95 5 + 10 lordi (7 netti con decreto) pesano come Romagnoli e uno che se ne v… - DajeRoma12 : @Ern4Pel romagnoli sto top player tra l'altro - BiffiLuca : @sarettacm99 @wazzaCN @PaoloInterista Loro hanno Tomori Kjaer che stavano facendo molto bene, si fa male il danese… - mihaaaraa : Mix tra zambognari e romagnoli #Eurovision -

