Roma. Traffico di droga in odore di mafia, duro colpo al boss: sequestrata villa e tavola calda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro dei beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione “Misure di Prevenzione”, nei confronti di un 46enne. Il destinatario del sequestro è stato ritenuto socialmente pericoloso, in ragione di numerosi procedimenti penali nei quali è stato condannato per associazione mafiosa e reati contro il patrimonio. È attualmente sottoposto a regime di custodia cautelare, in quanto palesatosi quale presunto capo-promotore di una associazione dedita al Traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– I Carabinieri del Comando Provinciale di, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci con il coordinamento della Procura della Repubblica capitolina – Direzione Distrettuale Anti, hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro dei beni, emesso dal Tribunale di– Sezione “Misure di Prevenzione”, nei confronti di un 46enne. Il destinatario del sequestro è stato ritenuto socialmente pericoloso, in ragione di numerosi procedimenti penali nei quali è stato condannato per associazione mafiosa e reati contro il patrimonio. È attualmente sottoposto a regime di custodia cautelare, in quanto palesatosi quale presunto capo-promotore di una associazione dedita aldi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. ...

