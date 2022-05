Roma | sequestrati beni per 500 mila euro a Pasquale Vitalone | il boss di Casal del Marmo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) I Carabinieri del Comando Provinciale di, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci con il coordinamento della Procura ...

Roma. Una vasta rete criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. Nello specifico: cocaina, hashish e marijuana. Le reti si spaccio ramificavano prevalentemente nella zona nor ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, a conclusione di indagini patrimoniali e bancarie, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci con il coordinamento ...