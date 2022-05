Roma: salta la contemporaneità? Deroga in discussione (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Roma ha chiesto una Deroga alla Lega per giocare di venerdì contro il Torino in vista della finale di Conference League Roma-Torino potrebbero giocare di venerdì, ma senza la contemporaneità delle altre partite. La Roma ha chiesto infatti all’Assemblea della Lega di Serie A una Deroga per poter preparare la finale con il Feyenord di Conference League, prevista per il 25 maggio. La Roma, da regolamento, dovrebbe giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina che sono in lotta con lei per un posto in Europa. Ma vista l’eccezionalità della situazione, e per non anticipare anche le altre partite al venerdì, questa potrebbe essere la soluzione che l’Assemblea potrebbe prendere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Laha chiesto unaalla Lega per giocare di venerdì contro il Torino in vista della finale di Conference League-Torino potrebbero giocare di venerdì, ma senza ladelle altre partite. Laha chiesto infatti all’Assemblea della Lega di Serie A unaper poter preparare la finale con il Feyenord di Conference League, prevista per il 25 maggio. La, da regolamento, dovrebbe giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina che sono in lotta con lei per un posto in Europa. Ma vista l’eccezionalità della situazione, e per non anticipare anche le altre partite al venerdì, questa potrebbe essere la soluzione che l’Assemblea potrebbe prendere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

