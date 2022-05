Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: ecco dove e quando (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continuano gli Open Day con prenotazione dedicati alle carte D’Identità elettroniche. Si potrà richiedere (e ottenere) il documento bypassando la burocrazia spesso lenta. Le nuove date sono previste per il 14 e il 14 Maggio nei seguenti comuni. Leggi anche: Open Day per la Carta D’Identità elettronica a Pomezia e Torvaianica: ecco quando e come fare dove e quando poter ottenere la Carta D’Identità elettronica Nel fine settimana del 14 e 15 maggio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la Carta D’Identità elettronica. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Continuano gliDay con prenotazione dedicati alle carteelettroniche. Si potrà richiedere (e ottenere) il documento bypassando la burocrazia spesso lenta. Le nuove date sono previste per il 14 e il 14 Maggio nei seguenti comuni. Leggi anche:Day per laa Pomezia e Torvaianica:e come farepoter ottenere laNel fine settimana del 14 e 15 maggio tornano le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la. Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa ...

Advertising

dramal0ve : RT @_maridl: Carola dalla prossima settimana inizierà a lavorare al Balletto di Roma per diventare Giulietta. Non vedo l'ora di vederla dan… - CorriereCitta : Roma, nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica: ecco dove e quando - sololaromait : ?? “Il Tempo” ha rivelato la divisa home per la stagione 2022/2023 della #Roma. Su di essa sono ben distinguibili di… - GabriVernucci : RT @gualtierieurope: Buon lavoro al maestro #NanniMoretti impegnato nelle riprese del suo nuovo film ai Fori Imperiali. #Roma è un set cine… - rsimoni62 : RT @gualtierieurope: Buon lavoro al maestro #NanniMoretti impegnato nelle riprese del suo nuovo film ai Fori Imperiali. #Roma è un set cine… -