Roma, Mourinho: “Nella prossima stagione sarò ancora qua” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La prossima stagione sarò ancora qua”. José Mourinho non cambia idea sul progetto della Roma e ai microfoni di Sky Sport UK si dice già concentrato sulla programmazione per la prossima stagione in giallorosso. “Mi trovo in un momento tranquillo perché ho ancora due anni di contratto. Il club non mi ha avvicinato per prolungare dunque non mi ha messo Nella condizione di dover dare risposte. Per questo è un momento calmo, di equilibrio. Dobbiamo solo finire la stagione nel miglior modo possibile. sarò qua al 100% la prossima stagione, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Laqua”. Josénon cambia idea sul progetto dellae ai microfoni di Sky Sport UK si dice già concentrato sulla programmazione per lain giallorosso. “Mi trovo in un momento tranquillo perché hodue anni di contratto. Il club non mi ha avvicinato per prolungare dunque non mi ha messocondizione di dover dare risposte. Per questo è un momento calmo, di equilibrio. Dobbiamo solo finire lanel miglior modo possibile.qua al 100% la, non sto cercando cambiamenti. Le persone che mi conoscono sanno che non voglio cambiare. Non me ne andrei alla seconda ...

