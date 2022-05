Roma, Mourinho: «Futuro? Qui al 100%» (Di mercoledì 11 maggio 2022) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk sul suo Futuro in giallorosso José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk sul suo Futuro in giallorosso. Le sue dichiarazioni: Futuro – «Resterò qui al 100% anche per la prossima stagione. Ho due anni di contratto e la mia volontà è questa. Sono in una situazione di equilibrio e tranquillità. Ora pensiamo a finire bene la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk sul suoin giallorosso José, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk sul suoin giallorosso. Le sue dichiarazioni:– «Resterò qui alanche per la prossima stagione. Ho due anni di contratto e la mia volontà è questa. Sono in una situazione di equilibrio e tranquillità. Ora pensiamo a finire bene la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

