Roma, finale di Conference nel caos: tifosi increduli, scoppia la polemica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, la finale di Conference League con il Feyenoord sta scatenando il caos. Deflagra la polemica con la Lega. La Roma ed il suo condottiero Mourinho conquistano con sacrificio l’agognata finale europea di Conference, ma per i tifosi c’è un intoppo che rischia di comprometterla. Dopo anni di transizioni, rinnovamenti e cambi di guida tecnica, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 11 maggio 2022), ladiLeague con il Feyenoord sta scatenando il. Deflagra lacon la Lega. Laed il suo condottiero Mourinho conquistano con sacrificio l’agognataeuropea di, ma per ic’è un intoppo che rischia di comprometterla. Dopo anni di transizioni, rinnovamenti e cambi di guida tecnica, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | VIGILIA ????? L'allenamento dei nerazzurri: -1 alla finale di Roma ???? - romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - capuanogio : Alcuni dei 1.800 biglietti per la finale di #ConferenceLeague regalati dalla #Roma, attraverso sorteggio, ai propri… - usodistorto : RT @asrsupporter: Il Feyenoord domenica 15/05 concluderà il suo campionato e avrà 10 giorni per preparare la finale. La Roma ad oggi fors… - sostenibile_2 : RT @ReteSport: ?? #?????????????????????????????????? ?? 22 maggio: Torino-Roma ?? 23 maggio: lavoro di scarico (no allenamento) ?? 24 maggio: Partenza Tirana,… -