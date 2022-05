Roma, buone notizie per Mourinho: un big torna a disposizione per la finale di Conference League (Di mercoledì 11 maggio 2022) Josè Mourinho può sorridere. Per la finale di Conference League del 25 Maggio a Tirana, il tecnico portoghese potra contare su Henrickh Mkhitaryan, uscito per un problema al flessore nella gara di andata contro il Leicester. Mkhitaryan recupero Roma ConferenceL’armeno, ogni volta che viene fermato dai tifosi, risponde sempre alla stesso modo alla domanda sulla sua disponibilità per la finale di Tirana: “Sì, per la finale ci sarò”.L’idea della Roma è di fargli fare qualche minuto già nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Josèpuò sorridere. Per ladidel 25 Maggio a Tirana, il tecnico portoghese potra contare su Henrickh Mkhitaryan, uscito per un problema al flessore nella gara di andata contro il Leicester. Mkhitaryan recuperoL’armeno, ogni volta che viene fermato dai tifosi, risponde sempre alla stesso modo alla domanda sulla sua disponibilità per ladi Tirana: “Sì, per laci sarò”.L’idea dellaè di fargli fare qualche minuto già nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Advertising

TV7Benevento : Sostenibilità: parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche - - SportLUISS : ????? Domenica 8 maggio, la squadra di #ciclismo #Luiss @BMW Roma, ha preso parte alla competizione Gran Fondo di Ca… - Mimmoto : @PierluigiBattis Mi dispiace moltissimo, l’ho conosciuto molti anni fa appena arrivato a Roma. Lavoravo per un’orga… - CorriereBN : «Io, dislessico tardivo, vinco la confusione con l’ironia». A Roma, la prima mostra di Duilio Ersiloni, il, designe… - GregorioSamueli : @ontherailaway @stefania_mileto Non c'è scritto da nessuna parte nella loro politica che la lamentela (educata) non… -