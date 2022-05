Roma | accolta la richiesta di anticipare la partita contro il Torino a venerdì Casini | presidene Serie A | ' Decisione unanime'

Advertising

blidonni : RT @AliprandiJacopo: ?? Accolta la richiesta della Roma: Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio. #ASRoma #TorinoRoma - MaSte92_ : RT @sportmediaset: Serie A, accolta la richiesta della Roma: la gara col Torino verrà anticipata a venerdì #roma #torino #venerdì #confere… - santiagorojas4 : RT @AliprandiJacopo: ?? Accolta la richiesta della Roma: Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio. #ASRoma #TorinoRoma - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Accolta la richiesta della Roma, il match con il Torino si giocherà venerdì 20 maggio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Accolta la richiesta della Roma, il match con il Torino si giocherà venerdì 20 maggio -

Siamo tutti contenti che ladisputerà la finale della Conference League', lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Serie A , dopo l'assemblea di Lega svolta al Coni parlando della richiesta ...L'Assemblea di Lega svoltasi oggi nella sede del Coni a, ha accolto l'istanza del club giallorosso e ha deciso di anticipare la sfida con i granata, valevole per la 38ª e ultima giornata di ...I tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo. In vista della finale di Conference League, i giallorossi potranno anticipare la sfida contro il Torino. «La Roma giocherà di venerdì come ...Le altre che giocheranno per l’Europa (Fiorentina-Juventus, Atalanta-Empoli e Lazio-Hellas Verona) rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si dec ...