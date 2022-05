Riparte Il mercato alberghiero: ecco i dati previsti per il 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nostro Paese è sempre nelle primissime posizioni fra le preferenze dei viaggiatori. ecco perché anche il real estate, che guarda sul medio lungo periodo, sta dando forti segnali di ripresa rispetto al segmento degli hotel. Per tutti i dati completi, visita il Magazine di Immobiliare.it Turismo in ripresa: +11,8% sul 2021 Secondo gli ultimi dati diffusi da Demoskopica rispetto al periodo pre- crisi, siamo ancora quasi sotto del 30% di affluenza turistica, ma a fine anno la spesa turistica complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 26 miliardi. Primo trimestre sprint, brillano i resort Pur nel contesto difficile, già il 2021 era stato un anno esaltante. Secondo il consueto EY Italy Hotel Investment Report, l’anno scorso il volume totale delle transazioni è stato pari a 2,1 miliardi di euro, frutto di 57 operazioni e quasi 12mila camere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nostro Paese è sempre nelle primissime posizioni fra le preferenze dei viaggiatori.perché anche il real estate, che guarda sul medio lungo periodo, sta dando forti segnali di ripresa rispetto al segmento degli hotel. Per tutti icompleti, visita il Magazine di Immobiliare.it Turismo in ripresa: +11,8% sul 2021 Secondo gli ultimidiffusi da Demoskopica rispetto al periodo pre- crisi, siamo ancora quasi sotto del 30% di affluenza turistica, ma a fine anno la spesa turistica complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 26 miliardi. Primo trimestre sprint, brillano i resort Pur nel contesto difficile, già il 2021 era stato un anno esaltante. Secondo il consueto EY Italy Hotel Investment Report, l’anno scorso il volume totale delle transazioni è stato pari a 2,1 miliardi di euro, frutto di 57 operazioni e quasi 12mila camere ...

