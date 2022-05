Rinnovo Mertens, la soluzione di DeLa per convincere il belga (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rinnovo Mertens, spuntano cifre e dettagli del nuovo accordo: ora resta da risolvere il nodo sulla durata, l’idea di DeLa Il Napoli sta lavorando al Rinnovo di Mertens da tempo. L’idea è quella di arrivare ad un accordo siccome la volontà di entrambe le parti è quella di restare insieme. Se l’ingaggio passerà dai 4.5 attuali a 1.2/1.5 a stagione, il nodo da sciogliere resta la durata. Il belga chiede un biennale, ma De Laurentiis ha proposta un anno con opzione per il secondo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022), spuntano cifre e dettagli del nuovo accordo: ora resta da risolvere il nodo sulla durata, l’idea diIl Napoli sta lavorando aldida tempo. L’idea è quella di arrivare ad un accordo siccome la volontà di entrambe le parti è quella di restare insieme. Se l’ingaggio passerà dai 4.5 attuali a 1.2/1.5 a stagione, il nodo da sciogliere resta la durata. Ilchiede un biennale, ma De Laurentiis ha proposta un anno con opzione per il secondo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le ultime sul rinnovo di #Mertens ?? - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CDS - Rinnovo Mertens, il belga ha chiesto un biennale: la soluzione di De Laurentiis - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Rinnovo Mertens, il belga ha chiesto un biennale: ADL valuta: CdS… - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #FabianRuiz: come per #Mertens, si è mosso #ADL in prima persona - _SiGonfiaLaRete : #Mertens, accordo sulle cifre del rinnovo ma non sulla durata del contratto -