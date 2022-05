Rinnovo contratto scuola, Bianchi: “Firmato atto di indirizzo, iniziamo il tavolo di contrattazione” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha parlato anche del Rinnovo del contratto annunciando che il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha Firmato l'atto di indirizzo che è stato inviato all'Aran. Parte così il tavolo della contrattazione con il Rinnovo del contratto scaduto ormai da 40 mesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ha parlato anche deldelannunciando che il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, hal'diche è stato inviato all'Aran. Parte così ildellacon ildelscaduto ormai da 40 mesi. L'articolo .

