Rifiuti urbani | Europa ancora lontana dall’obiettivo 2030

Il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare mira a dimezzare entro il 2030 la quantità di Rifiuti urbani che non vengono riciclati nell'UE. Secondo un briefing pubblicato recentemente dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), il raggiungimento di questo obiettivo richiede sia la riduzione della produzione di Rifiuti sia un aumento considerevole del riciclaggio. Possibilmente anche oltre l'obiettivo vincolante posto al 60% per il riciclo. Il contesto I Rifiuti urbani comprendono i Rifiuti prodotti dalle famiglie e quelli provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai Rifiuti domestici, ad esempio da piccole imprese commerciali e istituzioni pubbliche. I Rifiuti urbani rappresentano il ...

