Riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane | question time con la ministra Lamorgese

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana, risponderà a un’interrogazione sulle misure per favorire il, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro (Furgiuele – Lega). L'articolo L'Opinionista.

