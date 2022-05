Riconoscete questa ragazza? Come ha umiliato (ancora) Putin e la polizia russa | Guarda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dieci anni fa Maria Alyokhina aveva sfidato Vladimir Putin e sconvolto la Russia esibendosi con la sua band, le Pussy Riot, in un concerto "osceno" dentro la Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Oggi è fuggita l'artista e attivista anti-regime è scappata dal Paese, travestendosi da rider, fattorina per la consegna del cibo, e scattandosi una foto allo specchio prima della "beffa". Finita per la prima volta sotto l'attenzione delle autorità russe e del mondo insieme alla provocatoria punk band al femminile, che combatteva Putin a suon di nudità, blasfemia e accuse politiche, la Alyokhina aveva pagato quel gesto clamoroso alla Cattedrale di Cristo Salvatore con la condanna a due anni di carcere per "teppismo". Ma era appena l'inizio del suo calvario giudiziario. "Attenzionata" dai servizi segreti del Cremlino e dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dieci anni fa Maria Alyokhina aveva sfidato Vladimire sconvolto la Russia esibendosi con la sua band, le Pussy Riot, in un concerto "osceno" dentro la Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Oggi è fuggita l'artista e attivista anti-regime è scappata dal Paese, travestendosi da rider, fattorina per la consegna del cibo, e scattandosi una foto allo specchio prima della "beffa". Finita per la prima volta sotto l'attenzione delle autorità russe e del mondo insieme alla provocatoria punk band al femminile, che combattevaa suon di nudità, blasfemia e accuse politiche, la Alyokhina aveva pagato quel gesto clamoroso alla Cattedrale di Cristo Salvatore con la condanna a due anni di carcere per "teppismo". Ma era appena l'inizio del suo calvario giudiziario. "Attenzionata" dai servizi segreti del Cremlino e dai ...

Advertising

striano18 : Buongiorno! Riconoscete questa piazza? ??#SalvatoreStriano - iriatae : Ma mi riconoscete con questa icon? No perché non la cambiavo da mesi?? - giapponizzati : I parchi di Tokyo sono chiamati 'polmoni della città' mica per nulla. Questa foto rende bene l'idea. Ma riconoscete… - VoceFilippo : RT @lacasadiunpoeta: ho cambiato icon lo so di nuovo ma questa vi piacerà sicuramente se non mi riconoscete sono sempre io quella che fa i… - lacasadiunpoeta : ho cambiato icon lo so di nuovo ma questa vi piacerà sicuramente se non mi riconoscete sono sempre io quella che fa… -