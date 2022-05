Richard Benson è morto: ipotesi malattia e ultima (inedita) apparizione tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’ morto Richard Benson, il primo tra gli anni Settanta ed Ottanta a portare il metal in Italia, dominata all’epoca solo da cantautori. Personaggio ed artista si è spento all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. A comunicare la notizia sono stati ieri i familiari su Facebook. Richard Benson è morto: le cause Carissimi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 11 maggio 2022) E’, il primo tra gli anni Settanta ed Ottanta a portare il metal in Italia, dominata all’epoca solo da cantautori. Personaggio ed artista si è spento all’età di 67 anni dopo una lunga. A comunicare la notizia sono stati ieri i familiari su Facebook.: le cause Carissimi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilpost : È morto a 67 anni Richard Benson, storico cantante rock e personaggio televisivo romano - MediasetTgcom24 : È morto Richard Benson, agli amici diceva: 'Se muoio, muoio felice' #RichardBenson - RollingStoneita : È morto Richard Benson. Musicista, conduttore e personaggio di culto dell'underground musicale romano, aveva 67 ann… - Stegosauro : RT @Adnkronos: 'Ha lottato come un leone, stavolta non ce l'ha fatta': è morto il musicista #RichardBenson all'età di 67 anni. https://t.co… - Cosimo46660721 : RT @ComunistaRosso: Parenzo insulta e deride Richard Benson il giorno della sua morte, per ribadire che i progressisti marci come lui sono… -