Ricerca, malattie genetiche cardiovascolari: bando della Fondazione Telethon per under 40 (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Fondazione Telethon e il Centro Cardiologico Monzino lanciano un bando congiunto per sostenere progetti innovativi nel campo delle malattie genetiche cardiovascolari condotti da eccellenti postdoc. In particolare, il bando mira a finanziare un progetto di Ricerca traslazionale sulle malattie genetiche cardiovascolari, con un focus particolare sulle terapie avanzate. Avranno la priorità i progetti che hanno lo scopo di validare una Proof of Concept per un approccio traslazionale di terapia genica. Il bando è aperto a candidati italiani e stranieri che abbiano completato almeno un tirocinio post-dottorato e che siano pronti per una posizione di Ricerca indipendente. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lae il Centro Cardiologico Monzino lanciano uncongiunto per sostenere progetti innovativi nel campo dellecondotti da eccellenti postdoc. In particolare, ilmira a finanziare un progetto ditraslazionale sulle, con un focus particolare sulle terapie avanzate. Avranno la priorità i progetti che hanno lo scopo di validare una Proof of Concept per un approccio traslazionale di terapia genica. Ilè aperto a candidati italiani e stranieri che abbiano completato almeno un tirocinio post-dottorato e che siano pronti per una posizione diindipendente. ...

