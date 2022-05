Regolamento finale Coppa Italia Juventus-Inter: cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Regolamento della finale di Coppa Italia Juventus-Inter: ecco cosa succede in caso di pareggio. Essendo quello dell’Olimpico l’atto conclusivo di una competizione, ed essendo una sfida in gara unica, va da sé che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari verranno disputati, come da prassi, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, si andranno a tirare i calci di rigore per decretare chi, tra nerazzurri e bianconeri, potranno alzare al cielo il trofeo della Coppa nazionale. TELECRONISTI SCENARI SUPERCoppa ItaliaNA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildelladi: eccoindi. Essendo quello dell’Olimpico l’atto conclusivo di una competizione, ed essendo una sfida in gara unica, va da sé che indi parità al termine dei 90 minuti regolamentari verranno disputati, come da prassi, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Indi ulteriore parità, si andranno a tirare i calci di rigore per decretare chi, tra nerazzurri e bianconeri, potranno alzare al cielo il trofeo dellanazionale. TELECRONISTI SCENARI SUPERNA SportFace.

