Regno Unito, per la prima volta Carlo legge il discorso della regina (senza essere re): tra Brexit e caro vita, l’intervento a Westminster (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Re” per un giorno sul trono – pur ridotto in altezza – della House of Lords, il Principe Carlo ha centrato il segno nella prova tecnica con il rigido protocollo istituzionale all’inaugurazione dell’apertura dei lavori del Parlamento. La regina Elisabetta a 96 anni e con problemi di deambulazione è stata costretta a rinunciare a questa prerogativa reale, per risparmiarsi la sfiancante processione lungo le storiche navate del parlamento di Westminster. Il tortuoso cammino post-pandemia – A percorrere al suo posto i corridoi del tempio della democrazia inglese, tre uomini che ieri hanno dettato ai britannici le priorità di governo per il prossimo anno, in un momento pericoloso per l’unità interna del Regno nonché per le relazioni Oltremanica. Fianco a fianco, il premier Boris Johnson e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Re” per un giorno sul trono – pur ridotto in altezza –House of Lords, il Principeha centrato il segno nella prova tecnica con il rigido protocollo istituzionale all’inaugurazione dell’apertura dei lavori del Parlamento. LaElisabetta a 96 anni e con problemi di deambulazione è stata costretta a rinunciare a questa prerogativa reale, per risparmiarsi la sfiancante processione lungo le storiche navate del parlamento di. Il tortuoso cammino post-pandemia – A percorrere al suo posto i corridoi del tempiodemocrazia inglese, tre uomini che ieri hanno dettato ai britannici le priorità di governo per il prossimo anno, in un momento pericoloso per l’unità interna delnonché per le relazioni Oltremanica. Fianco a fianco, il premier Boris Johnson e ...

