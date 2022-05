Regina Elisabetta, svolta clamorosa a Londra: Carlo prende il suo posto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Regina Elisabetta: la sovrana è stata sostituita dal Principe Carlo. I medici, infatti, sono stati molto severi e le hanno chiesto di rimanere a riposo La Regina Elisabetta sta vivendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 11 maggio 2022): la sovrana è stata sostituita dal Principe. I medici, infatti, sono stati molto severi e le hanno chiesto di rimanere a riposo Lasta vivendo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : E' la prima volta che il principe Carlo è stato delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a qu… - SimoNetOnTheNet : La Regina Elisabetta continuerà a regnare anche da cyborg, impossibile sostituirla (con Carlo poi...) #lineanotte - Anna_maria_20 : @WillHerondaleJM Come se tutta l'Europa vedendo il loro commento automaticamente non votasse per l'Italia neanche fosse la regina Elisabetta - AndreaC84564757 : Ma lo sapevate che la regina Elisabetta è cornuta - ninotelia1 : RT @Agenzia_Ansa: E' la prima volta che il principe Carlo è stato delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a questo a… -