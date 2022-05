Referendum-giustizia, Piepoli e Mannheimer «Gli italiani brancolano nel buio e non voteranno» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sarà una débacle annunciata. La partecipazione popolare ai Referendum in materia di giustizia (che si terranno il prossimo 12 giugno) sarà ai minimi storici. Il termometro in vista dell’appuntamento con le urne viene da Nicola Piepoli. Che sottolinea come gli italiani “ne sono a conoscenza marginalmente e non andranno a votare“. Referendum, Piepoli: gli italiani non andranno a votare “I Referendum costeranno tra i 500 e i 700 milioni di euro. Un’ottima creazione di Pil. Gli italiani non andranno a votare. I quesiti saranno nulli”. Non usa giri di parole il noto sondaggista che, all’Adnkronos, annuncia le sue nere previsioni. Denunciando il relativo spreco di soldi pubblici. LEGGI ANCHE Nordio: solo il Referendum ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sarà una débacle annunciata. La partecipazione popolare aiin materia di(che si terranno il prossimo 12 giugno) sarà ai minimi storici. Il termometro in vista dell’appuntamento con le urne viene da Nicola. Che sottolinea come gli“ne sono a conoscenza marginalmente e non andranno a votare“.: glinon andranno a votare “Icosteranno tra i 500 e i 700 milioni di euro. Un’ottima creazione di Pil. Glinon andranno a votare. I quesiti saranno nulli”. Non usa giri di parole il noto sondaggista che, all’Adnkronos, annuncia le sue nere previsioni. Denunciando il relativo spreco di soldi pubblici. LEGGI ANCHE Nordio: solo il...

Advertising

elio_vito : La Lega ha chiesto, pensando di facilitare il quorum, di fare i referendum sulla giustizia con le amministrative, c… - Linkiesta : ?? Oggi 11 Maggio, ? 18.15 #referendumsullagiustizia2022 Campagna d’informazione Le #riforme e i #referendum sull… - matteosalvinimi : Pace in Ucraina e Pace Fiscale in Italia, il confronto fra Biden e Trump, il ruolo dell’Italia nella Nato e i silen… - AlvisiConci : RT @gaiatortora: Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Pretendete di essere informati.#giustizia #Referendum #giustiziagiu… - Enzo91264807 : RT @SecolodItalia1: Referendum-giustizia, Piepoli e Mannheimer «Gli italiani brancolano nel buio e non voteranno» -