(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unire il lusso del fuoristrada più nobile della produzionecon laività delle suv moderne: una mission che laporta a termine con successo già da parecchi anni. Dall’ammiraglia (quasi) omonima laprende in dote lapiattaforma modulare “MLA-Flex”, più rigida del 35% che in passato. Lunga 4,95 metri, la “” – così la chiamano i suoi aficionados – presenta un linguaggio stilistico evoluto ma non rivoluzionato rispetto allaprecedente, da cui si distingue soprattutto per le sembianze della fanaleria posteriore e per le maniglie delle portiere a filo carrozzeria. All’interno il tripudio di pelle – in alternativa ci sono anche materiali ecosostenibili ...

Advertising

fattiamotore : Range Rover Sport, svelata la nuova generazione del suv sportivo inglese – FOTO - MarcoScafati1 : #RangeRoverSport, svelata la nuova generazione del suv sportivo inglese – FOTO - Sevenpress : Debutta la Nuova Range Rover Sport - ghiri_ghiri : RT @sole24ore: Range Rover Sport “scala” una diga in Islanda, le immagini mozzafiato del super suv - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Range Rover Sport “scala” una diga in Islanda, le immagini mozzafiato del super suv - Il Sole 24 ORE… -

La NuovaSport ridefinisce il concetto stesso di "Sporting Luxury", miscelando in modo unico prestazioni su strada e in off road con la tipica raffinatezza delle, l'eleganza del design ...La NuovaSport fa il suo ingresso sul mercato. Lo fa ridefinendo il concetto stesso di "Sporting Luxury", facendo sintesi tra prestazioni sull'asfalto e off road,ovviamente, con la raffinatezza ...Arriva la nuova Range Rover Sport, Suv di lusso dinamico. La gamma di propulsori comprende l’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo potente V8, e motori diesel a sei cilindri MHEV ...Vederla in foto non è per niente la stessa cosa che incontrarla dal vivo: la nuova Range Rover Sport del 2023 è abbastanza impressionante, se consideriamo che adesso è lunga 4 metri e 95 e, compresi ...