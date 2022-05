Questo video non mostra lo scontro a fuoco in cui è stata uccisa la giornalista Shireen Abu Akleh (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’11 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato di 27 secondi che mostra un uomo con il passamontagna mentre spara, circondato da abitazioni e da civili. Il video è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Questa mattina la corrispondente della Tv Al-Jazeera Shireen Abu Akleh, 51 anni, palestinese cristiana, e’ stata uccisa mentre copriva un violento scontro a fuoco tra truppe israeliane e terroristi palestinesi a Jenin. I soldati israeliani erano entrati per arrestare dei sospetti terroristi e cercare di fermare l’ondata in corso di attacchi omicidi contro civili israeliani. Da parte araba hanno cominciato a sparare contro le truppe e a lanciare ordigni esplosivi e i soldati sono stati costretti a rispondere ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’11 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato di 27 secondi cheun uomo con il passamontagna mentre spara, circondato da abitazioni e da civili. Ilè accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Questa mattina la corrispondente della Tv Al-JazeeraAbu, 51 anni, palestinese cristiana, e’mentre copriva un violentotra truppe israeliane e terroristi palestinesi a Jenin. I soldati israeliani erano entrati per arrestare dei sospetti terroristi e cercare di fermare l’ondata in corso di attacchi omicidi contro civili israeliani. Da parte araba hanno cominciato a sparare contro le truppe e a lanciare ordigni esplosivi e i soldati sono stati costretti a rispondere ...

