"Questo mio corpo". Nudo integrale in copertina: tutto senza censura, la riconoscete? | Foto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Hilary Duff come non la si è mai vista. La cantante e attrice statunitense ha posato completamente nuda per la rivista americana Women's Health. Sugli scatti super hot la 34enne avrebbe dichiarato: "E' stato spaventoso... sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!". Diventata madre per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, Hilary ha confessato di essere estremamente orgogliosa del suo corpo che è cambiato ma specialmente: "Orgogliosa che abbia prodotto tre figli". Ecco la carrellata di Foto pubblicate dalla star: In un post Instagram la protagonista di Lizzie McGuire si è dichiarata: "Forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Hilary Duff come non la si è mai vista. La cantante e attrice statunitense ha posato completamente nuda per la rivista americana Women's Health. Sugli scatti super hot la 34enne avrebbe dichiarato: "E' stato spaventoso... sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!". Diventata madre per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, Hilary ha confessato di essere estremamente orgogliosa del suoche è cambiato ma specialmente: "Orgogliosa che abbia prodotto tre figli". Ecco la carrellata dipubblicate dalla star: In un post Instagram la protagonista di Lizzie McGuire si è dichiarata: "Forte e bella e mi sono molto divertita a posarei miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi ...

matteosalvinimi : 'Mio figlio è morto indossando una divisa per difendere gli italiani. Se questo è il verdetto, io mi vergogno di es… - Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - thetrueshade : @beppismo Shade mi piace? No Ha fatto 50 dischi di platino? Chapeau Ha vinto Mtv spit? Chapeau Ha marcato CR7? Chap… - Martina95190659 : RT @Giuly7250: @doluccia16 In questo periodo mio marito ha avuto seri problemi di salute. È andato nell’ospedale dove ha lavorato per 40 an… - aletata13 : @sailorjoonie__ Il mio cuore namjin sta molto soffrendo in questo momento ???? -