Quelle Brave Ragazze, cosa sappiamo del nuovo format di Sky? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti le protagoniste di Quelle Brave Ragazze, il nuovo reality che dal 19 maggio prenderà il posto di Pechino Express su Sky Uno. Il nuovo show, che durerà tre settimane, vede le tre impegnate in un’avventura on the road in Spagna, anche se con meno stress rispetto a Pechino Express (ma con missioni non sempre agevoli). Le località scelte sono Madrid, ma anche Siviglia, Granada e Valencia. Mara, Sandra e Orietta non nascondono il loro entusiasmo per quello che definiscono il loro primo viaggio da sole senza gli affari di mezzo. Pare che l’idea sia venuta in mente proprio a Mara Maionchi, stanca di vedere in televisione solo giovani e belle. Per questo ha lanciato la proposta anche alle altre due, che hanno accettato di buon grado. “Insieme ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti le protagoniste di, ilreality che dal 19 maggio prenderà il posto di Pechino Express suUno. Ilshow, che durerà tre settimane, vede le tre impegnate in un’avventura on the road in Spagna, anche se con meno stress rispetto a Pechino Express (ma con missioni non sempre agevoli). Le località scelte sono Madrid, ma anche Siviglia, Granada e Valencia. Mara, Sandra e Orietta non nascondono il loro entusiasmo per quello che definiscono il loro primo viaggio da sole senza gli affari di mezzo. Pare che l’idea sia venuta in mente proprio a Mara Maionchi, stanca di vedere in televisione solo giovani e belle. Per questo ha lanciato la proposta anche alle altre due, che hanno accettato di buon grado. “Insieme ...

