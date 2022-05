Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Fabio Fognini? Montepremi e cifre per gli ottavi a Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Fabio Fognini al terzo set, dopo una spettacolare battaglia sulla terra rossa, e si è così qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. L’altoatesino si è imposto nell’attesissimo derby tricolore andato in scena nella capitale e domani tornerà in campo per fronteggiare il serbo Filip Krajinovic, avversario che sembra essere alla portata del 20enne. Il numero 13 al mondo ha dominato nel primo set, mentre nel secondo ha chinato il capo al cospetto del ligure. Nella terza frazione è stato Jannik Sinner a salire nuovamente in cattedra e a meritarsi il passaggio del turno. Si tratta di un risultato rilevante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto economico. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha sconfittoal terzo set, dopo una spettacolare battaglia sulla terra rossa, e si è così qualificato aglidi finale del Masters 1000 di. L’altoatesino si è imposto nell’attesissimo derby tricolore andato in scena nella capitale e domani tornerà in campo per fronteggiare il serbo Filip Krajinovic, avversario che sembra essere alla portata del 20enne. Il numero 13 al mondo ha dominato nel primo set, mentre nel secondo ha chinato il capo al cospetto del ligure. Nella terza frazione è statoa salire nuovamente in cattedra e a meritarsi il passaggio del turno. Si tratta di un risultato rilevante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto economico. ...

