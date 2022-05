Quante posizioni guadagna Jannik Sinner? Superato Hurkacz! Le proiezioni del ranking a Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma ed è così riuscito a scavalcare Hubert Hurkacz nel ranking ATP. Il tennista italiano ha sconfitto Fabio Fognini ed è così riuscito a operare il sorpasso sul polacco nella graduatoria mondiale virtuale: 3.105 punti contro i 3.095 del rivale, già eliminato al Foro Italico. Jannik Sinner è così balzato al 12mo posto provvisorio. Soltanto il canadese Denis Shapovalov potrebbe superarlo, ma dovrebbe vincere il torneo e il nostro portacolori non dovrebbe raggiungere l’atto conclusivo. Jannik Sinner potrebbe anche recuperare altre posizioni, ma dovrebbe fare molta strada e sperare che chi lo precede venga eliminato. Per tornare in top-10, Jannik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 died è così riuscito a scavalcare Hubert Hurkacz nelATP. Il tennista italiano ha sconfitto Fabio Fognini ed è così riuscito a operare il sorpasso sul polacco nella graduatoria mondiale virtuale: 3.105 punti contro i 3.095 del rivale, già eliminato al Foro Italico.è così balzato al 12mo posto provvisorio. Soltanto il canadese Denis Shapovalov potrebbe superarlo, ma dovrebbe vincere il torneo e il nostro portacolori non dovrebbe raggiungere l’atto conclusivo.potrebbe anche recuperare altre, ma dovrebbe fare molta strada e sperare che chi lo precede venga eliminato. Per tornare in top-10,...

