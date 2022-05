Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stavolta nessuna ipotesi di falsificazione delle immagini. Per il Giorno della Vittoria, Vladimir Putin si è mostrato in carne e ossa, senza possibilità di smentita. Ci sono i video, le... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stavolta nessuna ipotesi di falsificazione delle immagini. Per il Giorno della Vittoria, Vladimirsi è mostrato in carne e ossa, senza possibilità di smentita. Ci sono i video, le...

GiovannaCalabr9 : RT @GiovannaCalabr9: Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta htt… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta http… - universo_astro : @HSkelsen Si, occorre che l'Occidente ci pensi. Putin appare come un uomo malato nei video: in realtà potrebbe già… - GiovannaCalabr9 : Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta… - casino90210 : RT @Stef77359537: @ilmessaggeroit Se Putin è malato, come va definito un presidente che saluta l'amico immaginario e non sa quel che dice? -