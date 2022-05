'Putin malato, i tre segni che indicano la malattia': dal respiro affannoso alla postura sospetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stavolta nessuna ipotesi di falsificazione delle immagini. Per il Giorno della Vittoria, Vladimir Putin si è mostrato in carne e ossa, senza possibilità di smentita. Ci sono i video, le immagini e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stavolta nessuna ipotesi di falsificazione delle immagini. Per il Giorno della Vittoria, Vladimirsi è mostrato in carne e ossa, senza possibilità di smentita. Ci sono i video, le immagini e ...

Advertising

SchwabBlofeld : RT @japoco_debuoni: Ve lo dirò in inglese: make no mistake! Il malato è #Putin. #Biden parla con le sue entità guida. - AndreaIbba16 : RT @ilmessaggeroit: Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta http… - salvfor3 : RT @lanf64: #RussianUkrainianWar. Secondo gli 007 Usa: #Putin pronto a in lungo conflitto. Questo è malato di mente, come #Hitler, ha già… - mariopaps : Se Vladimir Putin fosse malato e avesse bisogno di un intervento, ora dovrebbe scomparire dalla scena per qualche g… - GiovannaCalabr9 : RT @GiovannaCalabr9: Putin malato, i tre segni che indicano la malattia: il respiro affannoso durante il discorso e la postura sospetta htt… -