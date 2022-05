Pussy Riot, Maria Alyokhina fugge dalla Russia (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’artista delle Pussy Riot, Maria Alyokhina ha raccontato al New York Times come è riuscita a lasciare la Russia e ad arrivare in Lituania passando dalla BieloRussia. Ha spiegato di essersi nascosta nell’appartamento di un’amica a Mosca prima di riuscire a fuggire travestendosi da addetta per la consegna del cibo a domicilio. Maria era latitante per la giustizia russa dallo scorso aprile, dopo che aveva violato la libertà vigilata. Pussy Riot: chi è Maria Alyokhina Maria Alyokhina era latitante in Russia da aprile. Il tribunale di Mosca aveva ordinato la carcerazione della donna per aver violato i termini della libertà vigilata a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’artista delleha raccontato al New York Times come è riuscita a lasciare lae ad arrivare in Lituania passandoBielo. Ha spiegato di essersi nascosta nell’appartamento di un’amica a Mosca prima di riuscire a fuggire travestendosi da addetta per la consegna del cibo a domicilio.era latitante per la giustizia russa dallo scorso aprile, dopo che aveva violato la libertà vigilata.: chi èera latitante inda aprile. Il tribunale di Mosca aveva ordinato la carcerazione della donna per aver violato i termini della libertà vigilata a ...

