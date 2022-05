Pussy Riot, Maria Aljokhina scappa dalla Russia: l’attivista si traveste da rider ed evade dai domiciliari (Di mercoledì 11 maggio 2022) È fuggita dalla Russia travestita da ‘rider‘, lasciando il cellulare in patria per evitare di essere rintracciata. Maria Aljokhina, una delle componenti delle Pussy Riot – gruppo punk noto al mondo per la protesta contro il presidente Vladimir Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca – ha adottato uno stratagemma che le ha permesso di evadere dai domiciliari – scontati in casa di un’amica – passando inosservata agli occhi della polizia moscovita che la sorvegliava. L’impresa, raccontata da ‘Masha’ – come la chiamano gli amici – al New York Times, si è conclusa con l’arrivo dell’attivista in Lituania: un amico, l’artista islandese Ragnar Kjartansson, l’aveva accompagnata al confine con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) È fuggitatravestita da ‘‘, lasciando il cellulare in patria per evitare di essere rintracciata., una delle componenti delle– gruppo punk noto al mondo per la protesta contro il presidente Vladimir Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca – ha adottato uno stratagemma che le ha permesso dire dai– scontati in casa di un’amica – passando inosservata agli occhi della polizia moscovita che la sorvegliava. L’impresa, raccontata da ‘Masha’ – come la chiamano gli amici – al New York Times, si è conclusa con l’arrivo delin Lituania: un amico, l’artista islandese Ragnar Kjartansson, l’aveva accompagnata al confine con la ...

Advertising

ConteZero76 : La leader delle Pussy riot è fuggita dalla Russia. Per non farsi arrestare si è travestita da rider, si è fatta por… - Mikele55 : GO Maria GO - Maria Alyokhina, una delle componenti delle Pussy Riot, è riuscita a fuggire dalla Russia, dove era… - stella04686817 : #lariachetirala7 anche l'Italia ha una guerra da combattere quella contro il PD e il suo deep state che controlla… - Giornaleditalia : Maria Alyokhina, chi è la Pussy Riot fuggita dalla Russia travestita da rider - ultimo1973 : RT @lanf64: #RussiaUkraineWar. Masha Alekhina delle Pussy Riot membro di una band punk e avversaria di #Putin (da cui ha subito un arresto… -