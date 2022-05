Procuratore ucciso durante la luna di miele: seguiva casi legati alla criminalità organizzata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Procuratore del Paraguay è stato brutalmente ucciso durante la sua luna di miele con la moglie, e pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo della sua prima figlia. Marcelo Pecci, di origini italiane secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, era impegnato da anni in alcuni casi ad altro profilo in merito alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga in Paraguay. Procuratore ucciso durante la luna di miele: cos’è successo A quanto si apprende, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei dipendenti dell’hotel dove la coppia alloggiava, il Procuratore e sua moglie, Claudia Aguilera, si trovavano su di una spiaggia di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildel Paraguay è stato brutalmentela suadicon la moglie, e pochi giorni dall’annuncio dell’arrivo della sua prima figlia. Marcelo Pecci, di origini italiane secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, era impegnato da anni in alcuniad altro profilo in meritoe allo spaccio di droga in Paraguay.ladi: cos’è successo A quanto si apprende, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei dipendenti dell’hotel dove la coppia alloggiava, ile sua moglie, Claudia Aguilera, si trovavano su di una spiaggia di ...

