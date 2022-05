Procuratore Caltanissetta: "Su via D'Amelio un gigantesco depistaggio" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Caltanissetta, 11 mag. (Adnkronos) - Parla di un "gigantesco depistaggio" sulla strage di Via D'Amelio e tiene a sottolineare che la Procura di Caltanissetta è "unita sulle conclusioni" nel processo sul depistaggio che oggi prevede le richieste da parte della Procura. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, che è assente, e Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che invece sono presenti. Ha voluto essere presente personalmente all'ultima udienza dedicata alla requisitoria, il Procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca. "Io oggi sono qui quasi come testimone diretto - dice - perché l'eccellente lavoro fatto dai colleghi, in particolare dal pm Stefano Luciani, non ha bisogno di alcuna integrazione. Sono qui per testimoniare che, pur tenendo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. (Adnkronos) - Parla di un "" sulla strage di Via D'e tiene a sottolineare che la Procura diè "unita sulle conclusioni" nel processo sulche oggi prevede le richieste da parte della Procura. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, che è assente, e Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che invece sono presenti. Ha voluto essere presente personalmente all'ultima udienza dedicata alla requisitoria, ilcapo di, Salvatore De Luca. "Io oggi sono qui quasi come testimone diretto - dice - perché l'eccellente lavoro fatto dai colleghi, in particolare dal pm Stefano Luciani, non ha bisogno di alcuna integrazione. Sono qui per testimoniare che, pur tenendo ...

