Processo ad Aurelio Dei Laurenti | voleva introdurre la signorina Partenope nella testa di Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) E al vaglio del Tribunale dell’Aia como Va la denuncia per stupro intellettuale presentata dallaIsabella, titolare della Pensione Megaride in Napoli, nei confronti dell’Esimiodei, produttore panettografico. Secondo la suddetta denuncia, l’Esimioavrebbe tentato con suadenti argomentazioni attinte dall’alchimista Philippus Paracelso elvetico del Canton Svitto (non si svitta a meridionali) dilaIsabelladell’uomo di albergo e di riviera identificato nel signor Lucianoallo scopo di partenopizzare il medesimo Lucianodi nazionalità toscana. La deposizione della ...