Probabili formazioni Milan-Atalanta | trentasettesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ledi, match delladi. E’ qui che potrebbe decidersi il campionato: i rossoneri vogliono vincere per avvicinarsi allo scudetto, ma la Dea è in piena corsa per un posto in zona europea e per questo motivo ha voglia di conquistare i tre punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18 di domenica 15 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI: Pioli sceglie il centrocampo robusto con Kessie sulla trequarti e Brahim Diaz in panchina. Giroud guida l’attacco, sulle corsie Saelemaekers e Leao. QUI: Zapata dal 1?, Muriel in panchina. Sulla trequarti potrebbero trovare spazio Pasalic e Malinovskyi, Boga e ...