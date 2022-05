Primo ok negli Usa ad aiuti da 40 mld all'Ucraina. Si combatte all'isola dei Serpenti, cruciale per il Mar Nero (Di mercoledì 11 maggio 2022) Colpiti una scuola e un gasdotto nel Luhansk. Zelensky: "Russi respinti da Kharkiv". Kherson chiederà l'annessione alla Russia. Mosca sui negoziati: "In corso contatti con Kiev". Primo blocco parziale del gas verso l'Ue Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Colpiti una scuola e un gasdotto nel Luhansk. Zelensky: "Russi respinti da Kharkiv". Kherson chiederà l'annessione alla Russia. Mosca sui negoziati: "In corso contatti con Kiev".blocco parziale del gas verso l'Ue

Advertising

Giulicat1512 : RT @Manuelastar4: @AndreaMarcucci Allora smetta lei per primo. In tempi normali non è il caso che i PDC vadano in Parlamento prima di anda… - antonionota5 : Primo ok negli ????ad aiuti da 40 mld all'Ucraina. Si combatte all'isola dei Serpenti, cruciale per il Mar Nero. Rip… - martina_brk : @HopeSlash nel secondo è quello al centro e nel primo il più bassino che verso la fine sta sulla destra PS. ho 10… - Manuelastar4 : @AndreaMarcucci Allora smetta lei per primo. In tempi normali non è il caso che i PDC vadano in Parlamento prima d… - Milanosportiva : Primo botto di mercato per l’Urania Milano che firma un accordo con la guardia Aaron Thomas. Per il prodotto da Flo… -