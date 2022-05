Prima svaligia la casa di due anziani poi scappa dalla finestra | arrestato 16enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Stava per portarsi auna bella refurtiva ma qualcosa non è andato secondo i piani. Un ragazzo minorenne di appena 16 anni è stato sorpreso mentrevaproprio dopo averto ladi due pensionati. I fatti sono avvenuti la notte scorsa a San Vittorino ed il giovane è stato poidai Carabinieri giunti tempestivamente sul posto. Leggi anche: Passa la notte con due escort ma…viene rapinato:no con un bottino da 3mila euro L’allarme dell’anziana coppia e l’intervento dei militari L’allarme è stato dato proprio dai proprietari. Una volta rientrati in, l’anziana coppia ha notato la porta dell’abitazione bloccata e sentito dei rumori provenire dall’interno. L’immediata chiamata al 112 e ...