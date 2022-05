Presentati i nuovi siti web della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli e della Solot (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Presentati presso l’Auditorium della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli i siti web realizzati dai giovani studenti della scuola La Tecnica di Benevento durante il Project Work del corso di Web Design 2021/2022. L’importanza di questo progetto è stata quella di dare la possibilità agli studenti di fare palestra, di fare il “learning by doing”, l’imparare facendo. La classe si è trasformata in una vera e propria Web Agency. I ragazzi hanno realizzato gratuitamente i due siti, come un team di lavoro proprio di un’agenzia. Dalla teoria alla pratica hanno dato vita al sito di una parrocchia molto importante per la Città di Benevento, una realtà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –presso l’Auditoriumdiweb realizzati dai giovani studentiscuola La Tecnica di Benevento durante il Project Work del corso di Web Design 2021/2022. L’importanza di questo progetto è stata quella di dare la possibilità agli studenti di fare palestra, di fare il “learning by doing”, l’imparare facendo. La classe si è trasformata in una vera e propria Web Agency. I ragazzi hanno realizzato gratuitamente i due, come un team di lavoro proprio di un’agenzia. Dalla teoria alla pratica hanno dato vita al sito di unamolto importante per la Città di Benevento, una realtà ...

