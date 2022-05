Premier: tris Chelsea, anche Lukaku in gol, Wolves-Manchester City 1-5: poker De Bruyne che esulta alla Haaland (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è concluso il mercoledì di recuperi in Premier League. Il Manchester City passeggia sul campo del Wolverhampton vincendo 5-1... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è concluso il mercoledì di recuperi inLeague. Il Msterpasseggia sul campo del Wolverhampton vincendo 5-1...

Advertising

MaglieCalcio13 : Tris Conte, City a valanga. Lukaku e Jorginho trascinano il Chelsea - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Tris del Manchester United al Brentford: #Ronaldo batte #Eriksen: I Red Devils vincono contro i Bees: a segno Bruno… - infoitsport : Conte, partita n. 100 in Premier e tris al Leicester, ma l'Arsenal gli rovina la festa - zazoomblog : Conte festeggia la partita n. 100 in Premier con un tris sul Leicester. E ora tifa West Ham... - #Conte #festeggia… - ETGazzetta : Conte festeggia la partita n. 100 in Premier con un tris sul Leicester. E ora tifa West Ham... -