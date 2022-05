Premier League 2021 2022 | il City travolge i Wolves ed è sempre più vicino alla conquista del titolo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Serata ricca di gol in, con 4 match conditi da ben 11 gol. Il primo è andato in scena all’Elland Road, dove il Leeds è stato sconfitto con un sonoro 0-3 dal Chelsea. Il match si è sbloccato subito al minuto 4?, con la rete segnata da Mason Mount. Dopo venti minuti arriva il rosso diretto per Daniel James, che lascia in 10 i suoi. Nel secondo tempo chiudono definitivamente il conto Pulisic e Lukaku. Chelsea che quindi allunga al terzo posto e Leeds che rimane piantato in 18esima posizione. Stesso risultato, anche sul campo del Leicester, dove però sono i padroni di casa che si impongono sul Norwich. I gol sono tutti nel secondo tempo, due di Vardy ed uno di Maddison. Foxes che salgono in decima posizione, mentre il Norwich èpiù ultimo e già retrocesso. Come anche già retrocesso è il Watford, che però riesce a ...