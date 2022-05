Precari e investimenti su reclutamento e formazione, Gilda al Ministero: “I numeri non sono un’opinione” (Di mercoledì 11 maggio 2022) "I numeri non dovrebbero essere un’opinione neanche per il Ministero. E, invece, ci riesce davvero difficile capacitarci su quelli che vengono comunicati da viale Trastevere. Per quanto riguarda i Precari, per esempio, l’unico numero certo di cui disponiamo riguarda gli oltre 200mila attualmente in servizio, mentre il Ministero annuncia che si starebbe apprestando all’immissione in ruolo di 200mila docenti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Inon dovrebbero essereneanche per il. E, invece, ci riesce davvero difficile capacitarci su quelli che vengono comunicati da viale Trastevere. Per quanto riguarda i, per esempio, l’unico numero certo di cui disponiamo riguarda gli oltre 200mila attualmente in servizio, mentre ilannuncia che si starebbe apprestando all’immissione in ruolo di 200mila docenti”. L'articolo .

Advertising

Agenparl : Precari e investimenti su reclutamento e formazione, i numeri non sono un’opinione) - - startzai : RT @PrecariUnitiCNR: #20aprile #dichecosa ha bisogno la #ricerca per progredire? Di #investimenti e di #persone! Bisogna evitare la #fugadi… - SamueleRaccost1 : RT @PrecariUnitiCNR: #20aprile #dichecosa ha bisogno la #ricerca per progredire? Di #investimenti e di #persone! Bisogna evitare la #fugadi… -