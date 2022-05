Potrebbe rivedersi il Nokia N73, con il sensore da 200MP di Samsung (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Nokia N73 è un telefono che conosciamo bene, e che venne commercializzato per la prima volta nel 2006. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, c’è la possibilità che il dispositivo torni di moda, in chiava naturalmente rivisitata. Lo smartphone dovrebbe montare il sensore ISOCELL HP1 di Samsung da 200MP, che è stato presentato lo scorso settembre e debutterà a breve a bordo di un terminale del brand Motorola. Non sappiamo dirvi altro sul conto del nuovo Nokia N73, che dovrebbe essere caratterizzato da un comparto fotografico posteriore ben al di sopra della media, con ben cinque sensori inclusi in un elemento asimmetrico, ben lontano dagli standard che oggi conosciamo. Il sensore ISOCELL HP1 di Samsung è il primo per dispositivi mobili a poter contare su una ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) IlN73 è un telefono che conosciamo bene, e che venne commercializzato per la prima volta nel 2006. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, c’è la possibilità che il dispositivo torni di moda, in chiava naturalmente rivisitata. Lo smartphone dovrebbe montare ilISOCELL HP1 dida, che è stato presentato lo scorso settembre e debutterà a breve a bordo di un terminale del brand Motorola. Non sappiamo dirvi altro sul conto del nuovoN73, che dovrebbe essere caratterizzato da un comparto fotografico posteriore ben al di sopra della media, con ben cinque sensori inclusi in un elemento asimmetrico, ben lontano dagli standard che oggi conosciamo. IlISOCELL HP1 diè il primo per dispositivi mobili a poter contare su una ...

Advertising

cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Florenzi, rientro vicino: già durante questa settimana potrebbe rivedersi in gruppo - infoitsport : Tuttosport - Florenzi, rientro vicino: già durante questa settimana potrebbe rivedersi in gruppo - sportli26181512 : Tuttosport - Florenzi, rientro vicino: già durante questa settimana potrebbe rivedersi in gruppo: Il Milan ha ripre… - MilanNewsit : Tuttosport - Florenzi, rientro vicino: già durante questa settimana potrebbe rivedersi in gruppo -