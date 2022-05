Portaerei Usa a Napoli: “Mar Nero? Non annunciamo rotte” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se la prossima rotta è verso l’est e il Mar Nero? Non annunciamo le nostre rotte. In questi giorni siamo qui a Napoli”. Così l’ammiraglio Gavin Duff, comandante della Portaerei americana Truman in rada nel Golfo di Napoli, risponde ad alcuni giornalisti a bordo della grande nave Usa, in servizio da 24 anni. La Portaerei, che imbarca 50 aerei, è sempre pronta a entrare in azione, come spiega il comandante: “a bordo – dice – siamo sempre in attività, facciamo esercitazioni molto impegnative, perché sappiamo di dover essere sempre pronti a rispondere al meglio alle chiamate dei vertici della Marina”. La nave Truman sarà nel Golfo di Napoli fino a sabato mattina, quando è prevista la sua ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Se la prossima rotta è verso l’est e il Mar? Nonle nostre. In questi giorni siamo qui a”. Così l’ammiraglio Gavin Duff, comandante dellaamericana Truman in rada nel Golfo di, risponde ad alcuni giornalisti a bordo della grande nave Usa, in servizio da 24 anni. La, che imbarca 50 aerei, è sempre pronta a entrare in azione, come spiega il comandante: “a bordo – dice – siamo sempre in attività, facciamo esercitazioni molto impegnative, perché sappiamo di dover essere sempre pronti a rispondere al meglio alle chiamate dei vertici della Marina”. La nave Truman sarà nel Golfo difino a sabato mattina, quando è prevista la sua ...

