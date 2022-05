Poliziotto ubriaco alla guida uccide 17enne: è stato rimesso in libertà (Di mercoledì 11 maggio 2022) È stato scarcerato il Poliziotto 28enne che ha investito e ucciso Davide Pavan, ragazzino di 17 anni, mentre era a bordo dello suo scooter. Samuel Seno, di Treviso, che era in forze alla Questura di Treviso, è stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari. Per il pm non sussistono i requisiti per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Èscarcerato il28enne che ha investito e ucciso Davide Pavan, ragazzino di 17 anni, mentre era a bordo dello suo scooter. Samuel Seno, di Treviso, che era in forzeQuestura di Treviso, èindal giudice per le indagini preliminari. Per il pm non sussistono i requisiti per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

age_of_VIRGO : RT @legalizzas: 'Davide travolto da un agente ubriaco, la fidanzata la prima a trovarlo: “Si è stesa accanto a lui” Le gioie personali e g… - stefanoangello1 : RT @giunbia: Davide Pavan. 17 anni. Travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco. La ragazza, non sentendolo, lo ha geolocalizzato trovandol… - Gazzettino : Poliziotto ubriaco al volante travolge e uccide Davide: «Voglio incontrare i genitori» - Malvy34087444 : RT @giunbia: Davide Pavan. 17 anni. Travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco. La ragazza, non sentendolo, lo ha geolocalizzato trovandol… - VirginiaPanzeri : RT @giunbia: Davide Pavan. 17 anni. Travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco. La ragazza, non sentendolo, lo ha geolocalizzato trovandol… -