Polina, l’ex modella morta annegata in pochi centimetri d’acqua. Foto cancellate e cani rubati: tutti i misteri (Di mercoledì 11 maggio 2022) È passato più di un anno dalla morte di Polina Kochelenko. Criminologa, addestratrice di cani ed ex modella, la 35enne di origini russe era stata trovata senza vita in un canale nella campagne di Valeggio, in provincia di Pavia, il 17 aprile 2021. annegata nella roggia Malaspina per salvare i suoi cani. Dopo alcuni mesi di indagini, la Procura di Pavia aveva richiesto l’archiviazione del caso. L’autopsia aveva confermato la morte per annegamento, dovuto forse a un malore. La famiglia di Polina, in particolare la madre Alla Kochelenko, si è sempre opposta a questa decisione. Il 6 giugno sarà il giorno in cui se ne discuterà, per arrivare a una pronuncia definitiva, che determinerà se riaprire le indagini o chiuderle per sempre. Polina è stata trovata a 500 metri da ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 11 maggio 2022) È passato più di un anno dalla morte diKochelenko. Criminologa, addestratrice died ex, la 35enne di origini russe era stata trovata senza vita in un canale nella campagne di Valeggio, in provincia di Pavia, il 17 aprile 2021.nella roggia Malaspina per salvare i suoi. Dopo alcuni mesi di indagini, la Procura di Pavia aveva richiesto l’archiviazione del caso. L’autopsia aveva confermato la morte per annegamento, dovuto forse a un malore. La famiglia di, in particolare la madre Alla Kochelenko, si è sempre opposta a questa decisione. Il 6 giugno sarà il giorno in cui se ne discuterà, per arrivare a una pronuncia definitiva, che determinerà se riaprire le indagini o chiuderle per sempre.è stata trovata a 500 metri da ...

